Милонов предложил учредить международную премию на базе РАН

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил учредить международную премию в области науки и философии (в журналистике, литературе, цифровом искусстве) на базе Российской академии наук. Копия обращения на имя президента Российской академии наук Александра Сергеева есть в распоряжении RT.

«Такая премия могла бы стать достойным ответом западному влиянию в научной среде, а также барьером в продвижении современной западной лженауки, основанной на политических теориях, а не эмпирических изысканиях», — говорится в обращении.

По словам Милонова, в последние десятилетия престиж международной Нобелевской премии часто подвергался критике в связи с её политической ангажированностью.

Он считает, что наука и творчество обязаны находиться вне политических диспутов, теряющих свою актуальность в течение кратчайшего временного отрезка. А акт присуждения высокой научной награды не должен превращаться в «топливо» для новых противоречий внутри общества.

«Безусловно, я, как гражданин России, всегда счастлив победам соотечественников на международных площадках. Тем более таким, как Нобелевская премия», — сказал Милонов.

При этом депутат назвал несоизмеримыми количество лауреатов данной премии из России и «совокупный вклад отечественной науки в мировой прогресс».

«Складывается впечатление, что российских учёных и мыслителей специально обходят вниманием из политических соображений», — добавил он.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе и российскому журналисту и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Нобелевская премия в области физики за 2021 год присуждена Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.

Писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Премию в области химии получили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан.