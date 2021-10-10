Милонов предложил учредить международную премию на базе РАН
- AP
«Такая премия могла бы стать достойным ответом западному влиянию в научной среде, а также барьером в продвижении современной западной лженауки, основанной на политических теориях, а не эмпирических изысканиях», — говорится в обращении.
По словам Милонова, в последние десятилетия престиж международной Нобелевской премии часто подвергался критике в связи с её политической ангажированностью.
Он считает, что наука и творчество обязаны находиться вне политических диспутов, теряющих свою актуальность в течение кратчайшего временного отрезка. А акт присуждения высокой научной награды не должен превращаться в «топливо» для новых противоречий внутри общества.
«Безусловно, я, как гражданин России, всегда счастлив победам соотечественников на международных площадках. Тем более таким, как Нобелевская премия», — сказал Милонов.
При этом депутат назвал несоизмеримыми количество лауреатов данной премии из России и «совокупный вклад отечественной науки в мировой прогресс».
«Складывается впечатление, что российских учёных и мыслителей специально обходят вниманием из политических соображений», — добавил он.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе и российскому журналисту и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
Нобелевская премия в области физики за 2021 год присуждена Сюкуро Манабэ, Клаусу Хассельману и Джорджо Паризи.
Писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
Премию в области химии получили Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан.