В Омской области выявили 379 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 379 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области выявили 379 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в области достигло 87 420.

Вакцинацию от COVID-19 прошёл 634 741 человек, оба компонента вакцины получил 543 331.

Также стало известно, что в Красноярском крае зарегистрировали 405 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 119 106 жителей. Выздоровели 105 638 человек, включая 351 за минувшие сутки.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 765 753, из них за последние сутки 9043», — заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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