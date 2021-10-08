В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Пермском крае выявили 536 случаев коронавируса за сутки. Из больниц при этом выписали 338 жителей.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

Из новых заболевших 27 лечатся в больницах, ещё 509 — амбулаторно.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составляет 105 677.

Наряду с этим стало известно, что в Краснодарском крае ревакцинацию от коронавируса прошли более 57 тыс. человек, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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