В Кузбассе за сутки у 184 человек выявили COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные оперштаба.
Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке (32) и Кемерове (25).
За весь период в Кемеровской области подтвердилось 58 247 случаев заболевания: 55 689 человек при этом выздоровели, 13 339 скончались.
Наряду с этим в Удмуртии за минувшие 24 часа выявили 301 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом пишет ИА «Удмуртия».
Среди заболевших 61 ребёнок и 81 человек старше 65 лет. 135 человек за сутки выписали из медучреждений, 21 пациент умер.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 27 550 заболевших.