В Кузбассе за сутки у 184 человек выявили COVID-19

В Кемеровской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 184 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке (32) и Кемерове (25).

За весь период в Кемеровской области подтвердилось 58 247 случаев заболевания: 55 689 человек при этом выздоровели, 13 339 скончались.

Наряду с этим в Удмуртии за минувшие 24 часа выявили 301 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом пишет ИА «Удмуртия».

Среди заболевших 61 ребёнок и 81 человек старше 65 лет. 135 человек за сутки выписали из медучреждений, 21 пациент умер.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 27 246 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 27 550 заболевших.