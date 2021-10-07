Онищенко рассказал о мерах профилактики гриппа после вакцинации

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Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о мерах профилактики гриппа после вакцинации.
Онищенко рассказал о мерах профилактики гриппа после вакцинации
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  • © Lev Vlasov/Keystone Press Agency

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что иммунитет появляется через 7—10 дней после прививки.

Тем не менее, отметил Онищенко, нужно тепло одеваться.

«А кроме того — не курить, не пить и всегда быть в хорошем, добром и позитивном настроении. Это тоже влияет на состояние вашего иммунного ответа», — цитирует эксперта kp.ru.

Как подчеркнул Онищенко, остаётся актуальным всё, что входит в понятие здорового образа жизни.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова отметила, что создание многокомпонентной вакцины против коронавируса — перспективное направление.

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