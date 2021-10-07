Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о мерах профилактики гриппа после вакцинации.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что иммунитет появляется через 7—10 дней после прививки.

Тем не менее, отметил Онищенко, нужно тепло одеваться.

«А кроме того — не курить, не пить и всегда быть в хорошем, добром и позитивном настроении. Это тоже влияет на состояние вашего иммунного ответа», — цитирует эксперта kp.ru.

Как подчеркнул Онищенко, остаётся актуальным всё, что входит в понятие здорового образа жизни.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова отметила, что создание многокомпонентной вакцины против коронавируса — перспективное направление.