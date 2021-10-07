Биофизик Соседова рассказала о перспективах единой вакцины против гриппа и COVID-19

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова отметила, что создание многокомпонентной вакцины против коронавируса — перспективное направление.

Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Мир идёт по пути многокомпонентных вакцин, примеров тому масса: и импортные вакцины, и наши отечественные. Например, АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. — RT) — там совершенно различная нозология, но они (компоненты препарата. — RT) хорошо сочетаются», — сказала она.

Одновременная вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции была бы удобна как пациентам, так и медикам, считает врач.

Ранее газета «Известия» сообщала, что технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.