В Крыму вводят новые ограничения из-за COVID-19

В Крыму вводят новые ограничительные меры из-за COVID-19, заявила вице-премьер, министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«С учётом того, что у нас за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на 27%, было принято решение о введении новых ограничительных мер», — сказала Романовская.

По её словам, если раньше была рекомендация перевести на дистант сотрудников 65 лет и старше, то теперь это будет обязанность для работодателей.

Также работодателей, в компаниях которых привиты менее 80% персонала, обяжут за свой счёт организовать тестирование невакцинированных сотрудников раз в неделю.

Меры начнут действовать с понедельника, 11 октября.

В пресс-службе Минздрава Крыма рассказали, что в настоящее время для пациентов с COVID-19 развёрнуто 3859 коек.

«На сегодняшний день развёрнуто 3859 коек для стационарного лечения новой коронавирусной инфекции. На амбулаторном лечении находятся 4940 человек, на стационарном — 3637», — цитирует «Крым 24» пресс-службу ведомства.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.