Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах орехов

Диетолог Марина Макиша рассказала о полезных свойствах орехов.

«Соответственно, все орехи содержат разные виды жиров и микроэлементов, таких как магний, кальций, фосфор и так далее. Но, например, в бразильском орехе содержится большое количество селена, поэтому достаточно одного ореха в день, чтобы покрыть потребность организма в данном важном микроэлементе. А вот в миндале больше витамина Е», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, все орехи так или иначе полезны, но есть особенности, которые желательно учитывать.

Как отметила Макиша, орехи имеют очень высокую калорийность, так что дневная порция в день — 30 г.

«Орехи являются хорошим вариантом перекуса, потому что из-за содержания полезных жиров они дают хорошее чувство насыщения. Поэтому, например, стакан кефира с порцией орехов в 10 г — это хороший вариант перекуса», — сказала эксперт.

Она добавила, что орехи можно добавлять и в другие блюда, к примеру в салаты или кашу.

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