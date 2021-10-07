Диетолог Русакова дала рекомендации по употреблению сахара

Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по употреблению сахара.

«Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки. Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений.

Как отметила Русакова, замена сахара на мёд и другие варианты не всегда полезна и увлекаться сахарозаменителями тоже не стоит.

«Некоторые виды сахарозаменителей вредны для здоровья», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с ФАН назвала категории людей, которым не рекомендуется есть малину.