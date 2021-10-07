Суд попросил приставов взыскать с Facebook штраф в размере 26 млн рублей

Таганский суд Москвы попросил приставов взыскать с компании Facebook штрафов на сумму 26 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В конце сентября суд дал Facebook отсрочку по выплате штрафов до 4 октября из-за технических проблем с переводом денег.

6 октября Таганский суд оставил в силе административные штрафы на 6 млн рублей в отношении Facebook.

Также Роскомнадзор составил протокол за повторное неудаление Facebook запрещённой в России информации — за подобное нарушение компании также может грозить оборотный штраф в размере от 5% до 10% от годовой выручки.