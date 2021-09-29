Суд в Москве дал Facebook отсрочку до 4 октября для уплаты штрафов
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба суда.
Отмечается, что 29 сентября мировой судья удовлетворил ходатайство об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей.
По данным пресс-службы, компании предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года.
Ранее компания Facebook подала заявление об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент из-за технических проблем.