Суд в Москве дал Facebook отсрочку до 4 октября для уплаты штрафов

Мировой суд Таганского района Москвы предоставил Facebook возможность добровольно уплатить штрафы в размере 26 млн рублей до 4 октября.

Об этом информирует пресс-служба суда.

Отмечается, что 29 сентября мировой судья удовлетворил ходатайство об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Facebook наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей.

По данным пресс-службы, компании предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года.

Ранее компания Facebook подала заявление об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент из-за технических проблем.