Facebook, Inc. обратилась в суд для отсрочки выплаты штрафа в 26 млн рублей
- Reuters
«Компания Facebook, Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей... подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Таганского районного суда Москвы.
Заявления будут рассмотрены на судебном заседании 29 сентября.
На прошлой неделе компании WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о взыскании средств с указанных компаний.