Facebook, Inc. обратилась в суд для отсрочки выплаты штрафа в 26 млн рублей

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Компания Facebook подала заявление об отсрочке выплаты штрафа в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент из-за технических проблем.
Facebook, Inc. обратилась в суд для отсрочки выплаты штрафа в 26 млн рублей
  • Reuters

«Компания Facebook, Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей... подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Таганского районного суда Москвы.

Заявления будут рассмотрены на судебном заседании 29 сентября.

На прошлой неделе компании WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

26 августа Таганский районный суд Москвы вынес решение о взыскании средств с указанных компаний.

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