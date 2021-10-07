В Волгоградской области зарегистрировали 367 случаев коронавируса за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 367 случаев коронавируса за последние сутки.
В Волгоградской области зарегистрировали 367 случаев коронавируса за сутки
  • AFP

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 94 606. Выздоровели 84 209 жителей, в том числе 332 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Красноярском крае выявили 404 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. За всё время в регионе заболел 118 701 человек.

Выписаны 105 287 жителей, включая 350 за последние 24 часа.

«Проведено тестов на коронавирус всего 3 756 710, из них за последние сутки 9717», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.

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