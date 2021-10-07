В Кировской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Кировской области зарегистрировали 164 случая коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4773 пациента, в том числе 165 в отделении реанимации и 39 на ИВЛ. На дому лечатся 8803 человека.

Выписаны за минувшие 24 часа 417 жителей.

Всего в России за сутки выявили 27 550 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Ратгерского университета Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.