Володин прокомментировал данные о пытках заключённых в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что взял на контроль ситуацию, связанную с информацией о пытках заключённых в Областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.

«Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Володин подчеркнул недопустимость сложившейся ситуации. По его словам, все, кто должен был предпринять шаги для её предотвращения, но не сделал этого, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее в ФСИН сообщили, что в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Позднее СК возбудил ещё ряд уголовных дел по информации о пытках заключённых в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о противоправных действиях против осуждённых в Саратовской области в центральный аппарат СК.