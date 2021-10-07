Центральный аппарат СК займётся делами о пытках осуждённых в Саратовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о противоправных действиях против осуждённых в Саратовской области в центральный аппарат СК.

«В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершённых преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осуждённых», — говорится на официальном сайте ведомства.

Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Ранее сообщалось, что ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области.