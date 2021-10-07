Центральный аппарат СК займётся делами о пытках осуждённых в Саратовской области
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«В рамках расследования будут проверены и установлены все обстоятельства совершённых преступлений, лица, причастные к ним, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осуждённых», — говорится на официальном сайте ведомства.
Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.
Ранее сообщалось, что ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области.