ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

По данным ФСИН, в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН.

Отмечается, что проверка находится на особом контроле руководства ведомства.

В январе СК возбудил дело по факту применения силы в СИЗО Кемеровской области.