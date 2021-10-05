ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области
- РИА Новости
По данным ФСИН, в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН.
Отмечается, что проверка находится на особом контроле руководства ведомства.
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