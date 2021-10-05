ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

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Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице в Саратовской области
  • РИА Новости

По данным ФСИН, в сети появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины, автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

«Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН России Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН.

Отмечается, что проверка находится на особом контроле руководства ведомства.

В январе СК возбудил дело по факту применения силы в СИЗО Кемеровской области.

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