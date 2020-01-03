СК возбудил дело после применения силы в СИЗО Кемеровской области

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Следователи возбудили уголовное дело после появления в СМИ видео с применением силы к заключённым в СИЗО в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
СК возбудил дело после применения силы в СИЗО Кемеровской области
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения ФСИН избивают заключённых», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, весной 2017 года при выведении из камеры заключённых для обыска и досмотра сотрудники учреждения «наносили заключённым удары руками по голове».

Как отмечается, сотрудники СИЗО были допрошены. Также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги.

«В настоящее время устанавливаются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО №4 и ЛИУ -21», — добавили в ведомстве.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники ФСИН бьют заключённых, которые выходят из камер, руками по голове.

После этого во ФСИН заявили, что видео относится к 2017 году, а по факту инцидента была проведена проверка, виновные наказаны. 

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