СК возбудил дело после применения силы в СИЗО Кемеровской области
- РИА Новости
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись, на которой сотрудники учреждения ФСИН избивают заключённых», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
По версии следствия, весной 2017 года при выведении из камеры заключённых для обыска и досмотра сотрудники учреждения «наносили заключённым удары руками по голове».
Как отмечается, сотрудники СИЗО были допрошены. Также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги.
«В настоящее время устанавливаются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО №4 и ЛИУ -21», — добавили в ведомстве.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники ФСИН бьют заключённых, которые выходят из камер, руками по голове.
После этого во ФСИН заявили, что видео относится к 2017 году, а по факту инцидента была проведена проверка, виновные наказаны.