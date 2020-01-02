ФСИН прокомментировала видео с применением силы в кемеровском СИЗО

Опубликованное в сети видео с применением силы к заключённым в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по факту инцидента проведена проверка, виновные наказаны. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН России по Кемеровской области.

«События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4 (Анжеро-Судженск)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, была проведена служебная проверка.

«Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь», — добавили в ведомстве.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники ФСИН бьют заключённых, которые выходят из камер, руками по голове.

В начале августа Генпрокуратура организовала проверку СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на пытки. Во ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в СИЗО-1, в частности при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание.

Позднее троих сотрудников «Крестов» уволили по результатам проверки.