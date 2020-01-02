ФСИН прокомментировала видео с применением силы в кемеровском СИЗО
- РИА Новости
«События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4 (Анжеро-Судженск)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, была проведена служебная проверка.
«Лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь», — добавили в ведомстве.
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал запись, на которой видно, как сотрудники ФСИН бьют заключённых, которые выходят из камер, руками по голове.
В начале августа Генпрокуратура организовала проверку СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на пытки. Во ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в СИЗО-1, в частности при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание.
Позднее троих сотрудников «Крестов» уволили по результатам проверки.