В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в петербургском СИЗО-1
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- РИА Новости
«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осуждённых, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание», — цитирует РИА Новости Бояринева.
Он сообщил, что также подтвердились «факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».
«Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осуждённых остались без рассмотрения, и так далее», — добавил Бояринев.
Ранее генеральная прокуратура России организовала проверку СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках.
Доследственную проверку также организовал Следственный комитет.