В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в петербургском СИЗО-1

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Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал о нарушениях в петербургском СИЗО-1, которые были выявлены в ходе проверки, организованной ведомством.
В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в петербургском СИЗО-1
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осуждённых, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание», — цитирует РИА Новости Бояринева.

Он сообщил, что также подтвердились «факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».

«Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осуждённых остались без рассмотрения, и так далее», — добавил Бояринев.

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