В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в петербургском СИЗО-1

Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал о нарушениях в петербургском СИЗО-1, которые были выявлены в ходе проверки, организованной ведомством.

«В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осуждённых, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание», — цитирует РИА Новости Бояринева.

Он сообщил, что также подтвердились «факты избиений осужденных, факты вымогательств денежных средств и факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения».

«Мы должны понять, как организовывалась в Петербурге профилактика и обеспечения лиц, которые содержатся под стражей, почему вопросы и жалобы родственников осуждённых остались без рассмотрения, и так далее», — добавил Бояринев.

Ранее генеральная прокуратура России организовала проверку СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках.

Доследственную проверку также организовал Следственный комитет.