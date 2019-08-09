Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты» после сообщений о пытках

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Генеральная прокуратура России проверит СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге после сообщений о пытках. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты» после сообщений о пытках
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как отмечается, ведомство проверит исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключённых под стражу.

Планируется, что проверка будет проведена работниками управления Генпрокуратуры при участии сотрудников центрального аппарата прокуратуры Петербурга.

Ранее в ФСИН заявили, что проведённая проверка в «Крестах» выявила большое количество нарушений.

По заявлениям ведомства, сотрудники СИЗО могли подселять неудобных заключённых в камеры к особо опасным преступникам. 

Доследственную проверку после сообщений о пытках в СИЗО также организовал Следственный комитет

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