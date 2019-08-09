Генпрокуратура проверит СИЗО «Кресты» после сообщений о пытках
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- РИА Новости
Как отмечается, ведомство проверит исполнение требований законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения безопасности лиц, содержащихся и заключённых под стражу.
Планируется, что проверка будет проведена работниками управления Генпрокуратуры при участии сотрудников центрального аппарата прокуратуры Петербурга.
Ранее в ФСИН заявили, что проведённая проверка в «Крестах» выявила большое количество нарушений.
По заявлениям ведомства, сотрудники СИЗО могли подселять неудобных заключённых в камеры к особо опасным преступникам.
Доследственную проверку после сообщений о пытках в СИЗО также организовал Следственный комитет.