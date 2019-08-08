В ФСИН рассказали о выявленных в «Крестах» многочисленных нарушениях

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Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
В ФСИН рассказали о выявленных в «Крестах» многочисленных нарушениях
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«По «Крестам». Там ситуация, в общем-то, не самая хорошая получается. Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь», — заявил он.

По его словам, сотрудники СИЗО «Кресты» могли подселять неудобных заключённых в камеры к особо опасным преступникам для их перевоспитания. Кроме того, работники колонии не вели журнал перемещений заключённых.

Ранее стало известно, что СК России проверит сообщения о возможных пытках в «Крестах».

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