СК проверит сообщения о возможных пытках в «Крестах»

Следователи организовали доследственную проверку после появившихся в СМИ сообщений о возможных пытках в СИЗО «Кресты-2», расположенном на территории Колпинского района в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Ранее в СМИ появились сообщения об избиениях заключённых в СИЗО «Кресты» в Колпине.

«В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения», — говорится в сообщении.

В свою очередь, начальник пресс-службы УФСИН майор внутренней службы Ольга Кончаковская в ходе разговора с Пятым каналом сообщила, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК регулярно посещают «Кресты» с начала текущего года.

Ранее стало известно, что ФСИН проверит сообщения о применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в «Крестах».