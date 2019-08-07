ФСИН проверит сообщения об избиениях в «Крестах»

Федеральная служба исполнения наказаний России направила в Санкт-Петербург группу сотрудников центрального аппарата ведомства для проверки информации о применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в «Крестах».

«Назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО -1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении на сайте УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в случае подтверждения информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Начальник пресс-службы УФСИН майор внутренней службы Ольга Кончаковская в разговоре с Пятым каналом заявила, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК регулярно посещают «Кресты» с начала 2019 года.

«Заявление о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО, не поступало», — добавила она.

17 июля УФСИН начало проверку после публикации нового видео с пытками заключённых в ярославской колонии.