ФСИН проверит сообщения об избиениях в «Крестах»

Короткая ссылка
Федеральная служба исполнения наказаний России направила в Санкт-Петербург группу сотрудников центрального аппарата ведомства для проверки информации о применении физической силы к подозреваемым, содержащимся в «Крестах».
ФСИН проверит сообщения об избиениях в «Крестах»
  • РИА Новости

«Назначена проверка по факту публикации в сети Интернет информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО -1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении на сайте УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Отмечается, что в случае подтверждения информации материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. 

Начальник пресс-службы УФСИН майор внутренней службы Ольга Кончаковская в разговоре с Пятым каналом заявила, что представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК регулярно посещают «Кресты» с начала 2019 года. 

«Заявление о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО, не поступало», — добавила она.

17 июля УФСИН начало проверку после публикации нового видео с пытками заключённых в ярославской колонии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить