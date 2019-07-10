Москалькова прокомментировала предложения ФСИН и СПЧ по улучшению условий в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала предложение ФСИН и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп (исключение составят лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях).

«Я исключительно позитивно оцениваю такой подход к вопросам либерализации заключения под стражу. Действительно, уязвимые группы населения должны иметь дополнительные гарантии в сфере уголовного процесса при применении меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Москалькова.

Она отметила, что считает крайне важной данную инициативу.

Кроме того, по словам омбудсмена, параллельно следовало бы поднять вопрос об ограничении сроков содержания под стражей обвиняемых на судебной стадии разбирательства.

В свою очередь, журналист и правозащитник Ева Меркачева — одна из авторов перечня предложений по разгрузке переполненных СИЗО — в беседе с телеканалом «360» пояснила, что о рецидивистах речь не идёт.

«Знаете, есть беременные, у которых по несколько ходок. Если нет отягчающих моментов, то мы выступаем за то, чтобы эти люди в СИЗО не оказывались. Они будут ждать в ходе следствия, будучи под подпиской, под домашним арестом», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что предложения были подготовлены по поручению президента России в целях улучшения условий содержания обвиняемых под стражей.