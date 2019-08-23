Трое сотрудников Крестов уволены после проверки из-за жалоб на пытки
- РИА Новости
«Принято решение об увольнении трёх сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН», — говорится в сообщении.
Как отмечается, материалы направлены в следственные органы для принятия решений.
В начале августа Генеральная прокуратура организовала проверку Крестов в Санкт-Петербурге из-за жалоб на пытки.
В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в СИЗО-1, в частности при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание.