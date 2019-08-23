Трое сотрудников Крестов уволены после проверки из-за жалоб на пытки

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Троих сотрудников петербургских Крестов-2 уволили по результатам проверки, проведённой в СИЗО после сообщений о пытках. Об этом информирует пресс-служба ФСИН.
Трое сотрудников Крестов уволены после проверки из-за жалоб на пытки
  • РИА Новости

«Принято решение об увольнении трёх сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН», — говорится в сообщении.

Как отмечается, материалы направлены в следственные органы для принятия решений.

В начале августа Генеральная прокуратура организовала проверку Крестов в Санкт-Петербурге из-за жалоб на пытки

В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в СИЗО-1, в частности при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание.

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