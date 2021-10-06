СК возбудил ещё четыре дела по данным о пытках заключённых в Саратовской области

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Следственный комитет возбудил ещё четыре уголовных дела по информации о пытках заключённых в тюремной больнице в Саратовской области.
СК возбудил ещё четыре дела по данным о пытках заключённых в Саратовской области
  • РИА Новости

«Следственными органами... по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осуждённых возбуждены ещё четыре уголовных дела», — приводит ТАСС сообщение регионального управления СК России.

Отмечается, что два дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), ещё два случая квалифицируются по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и угрозой его применения»).

5 октября сообщалось, что по итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении заключённого в Саратовской области следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

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