СК возбудил ещё четыре дела по данным о пытках заключённых в Саратовской области
- РИА Новости
«Следственными органами... по информации СМИ о совершении противоправных действий в отношении четверых осуждённых возбуждены ещё четыре уголовных дела», — приводит ТАСС сообщение регионального управления СК России.
Отмечается, что два дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»), ещё два случая квалифицируются по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и угрозой его применения»).
5 октября сообщалось, что по итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении заключённого в Саратовской области следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».
Кроме того, ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.