СК начал проверку данных о пытках заключённых в Саратовской области
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, 6 октября в YouTube было опубликовано видео пыток и сексуального насилия над осуждёнными. Согласно данным проекта Gulagu.net, на кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насильственных действий и пыток заключённых, которые, как утверждается, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
Как сообщила Волошина, по новой информации о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, которая появилась сегодня в СМИ, «следственным органом организована проверка». По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
5 октября сообщалось, что по итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении заключённого в Саратовской области следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».
Кроме того, ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
Также проверку начала Генпрокуратура.