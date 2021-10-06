СК начал проверку данных о пытках заключённых в Саратовской области

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Следователи начали проверку данных об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного управления СК России Надежда Волошина.
СК начал проверку данных о пытках заключённых в Саратовской области
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, 6 октября в YouTube было опубликовано видео пыток и сексуального насилия над осуждёнными. Согласно данным проекта Gulagu.net, на кадрах зафиксированы не менее четырёх эпизодов насильственных действий и пыток заключённых, которые, как утверждается, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Как сообщила Волошина, по новой информации о совершении противоправных действий в отношении осуждённых, которая появилась сегодня в СМИ, «следственным органом организована проверка». По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

5 октября сообщалось, что по итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении заключённого в Саратовской области следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».

Кроме того, ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

Также проверку начала Генпрокуратура.

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