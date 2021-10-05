В Саратовской области возбудили дело о насилии над заключённым
- РИА Новости
«По сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осуждённого, содержащегося в исправительном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.
Контроль за расследованием уголовного дела ведёт исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Мезрин.
Ранее стало известно, что ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
Также проверку начала Генпрокуратура.