В Саратовской области возбудили дело о насилии над заключённым

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Следственный комитет в Саратовской области возбудил уголовное дело о насилии над заключённым. По итогам проверки сообщений СМИ о противоправных действиях в отношении мужчины следователи возбудили дело о «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору».
В Саратовской области возбудили дело о насилии над заключённым
  • РИА Новости

«По сообщениям, размещённым в средствах массовой информации, несколько мужчин, действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие, совершили действия сексуального характера в отношении осуждённого, содержащегося в исправительном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Контроль за расследованием уголовного дела ведёт исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Мезрин.

Ранее стало известно, что ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

Также проверку начала Генпрокуратура.

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