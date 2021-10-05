ГП начала проверку сведений о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

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Генеральная прокуратура проводит проверку информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области. Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, прокуроры проверят соблюдение прав заключённых.
ГП начала проверку сведений о пытках в тюремной больнице в Саратовской области
  • РИА Новости

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области», — приводит РИА Новости сообщение.

Иванов отметил, что прокуроры оценят соблюдение прав осуждённых и проверят действия должностных лиц в данном учреждении.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.

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