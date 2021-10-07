В Севастополе подтвердили 208 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе подтвердили 208 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

С начала пандемии в городе заболели 32 009 горожан. Выписаны из больниц 28 704 человека, в том числе 185 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Александровская больница в Санкт-Петербурге разворачивает дополнительные 110 коек для пациентов с COVID-19. Общее число мест для заболевших коронавирусной инфекцией достигло 7506, передают «Невские новости» со ссылкой на местный Комитет по здравоохранению.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.