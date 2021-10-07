В Нижегородской области выявили 621 случай COVID-19 за сутки

В Нижегородской области выявили 621 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 174 тыс. Выздоровели при этом почти 159 тыс. человек, в том числе 446 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 361 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Из больниц выписаны 366 жителей.

Всего в регионе заболели 79 880 человек, вылечились 68 311.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.