Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани до 11 января
- РИА Новости
«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.
Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург.
В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых.