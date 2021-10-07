Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани до 11 января

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани.
Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани до 11 января
  • РИА Новости

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

Ранее Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, был отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург.

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых.

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