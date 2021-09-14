ОНК: обвиняемый в стрельбе в казанской школе отправлен в Санкт-Петербург

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Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе, отправлен из психиатрического отделения московского СИЗО «Бутырка» в Санкт-Петербург. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
ОНК: обвиняемый в стрельбе в казанской школе отправлен в Санкт-Петербург
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«По поступившей информации, Галявиев отправлен в Санкт-Петербург, предположительно, для проведения повторной или дополнительной психиатрической экспертизы», — сказал правозащитник. 

Галяевиев был доставлен в московский СИЗО «Бутырка» в июне 2021 года, а затем помещён в НИИ им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

21 июля «Газета ОНК» — официальный орган Общественной наблюдательной комиссии — сообщила, что проведённая в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского экспертиза якобы признала Галявиева невменяемым на момент совершения нападения.

В Следственном комитете России тогда заявили, что «комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, ещё не завершена».

Ранее сам Галявиев заявил членам ОНК, что считает себя вменяемым.

«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — сказал он правозащитникам в начале августа.  

19-летний житель Казани Ильназ Галявиев 11 мая совершил вооружённое нападение на городскую гимназию №175. В результате трагедии погибли семь детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.

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