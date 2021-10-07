В Татарстане подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 80 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике составляет 27 554 человека. Вылечились 23 494 жителя, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Больше всего заболевших за сутки — в Казани (28 человек), а также в Набережных Челнах, Нижнекамском и Зеленодольском районах.

Тем временем в Удмуртии на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничительных мер принято решение о приостановке проведения диспансеризации и профосмотров, передаёт izhlife.ru. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Ратгерского университета Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.