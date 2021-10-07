В Тамбовской области зарегистрировали 139 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области зарегистрировали 139 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 139 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 44 350. Выписаны 41 926 жителей.

На госпитализации находится 901 пациент, на карантине на дому — 1713.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 374 204 человека, оба компонента вакцины получили 348 642 из них.

Также стало известно, что в Калининградской области выявили 273 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Выписаны 137 пациентов.

Всего в регионе заболели 56,7 тыс. жителей. Выздоровели 50,4 тыс. человек.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.

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