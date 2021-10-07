В Тамбовской области зарегистрировали 139 случаев COVID-19 за сутки
- AFP
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 44 350. Выписаны 41 926 жителей.
На госпитализации находится 901 пациент, на карантине на дому — 1713.
Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 374 204 человека, оба компонента вакцины получили 348 642 из них.
Также стало известно, что в Калининградской области выявили 273 случая коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Выписаны 137 пациентов.
Всего в регионе заболели 56,7 тыс. жителей. Выздоровели 50,4 тыс. человек.
Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса Константин Северинов напомнил о важности вакцинации.