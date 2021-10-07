Хирург напомнил о важности диспансеризации после COVID-19

Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России в Астрахани, сердечно-сосудистый хирург кандидат медицинских наук Анатолий Нечепуренко напомнил о важности диспансеризации после COVID-19.

«Если вы перенесли COVID-19 и в особенности если ещё до заражения им вы страдали от хронических заболеваний, обязательно пройдите углублённую диспансеризацию. Она как раз создана для того, чтобы выявить долгосрочные симптомы так называемого постковидного синдрома, которые могут перерасти в серьёзные заболевания», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, нужно стараться следить за своим здоровьем после выздоровления, а при боли в груди, головокружении или высоком пульсе обращаться к терапевту или кардиологу.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.