В сети появилось видео задержания избивших пассажира метро в Москве

В сети опубликовано видео задержания трёх молодых людей, которые избили в московском метро мужчину, заступившегося за девушку.

На видео один из задержанных лежит на земле, в то время как прохожий возмущается действиями полиции.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.

Вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство, совершённое группой лиц»).

Позднее Следственный комитет квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство. Также в ведомстве заявили, что подозреваемые при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил наградить Романа Ковалёва, который пострадал при нападении в метро Москвы.

Как заявили в ведомстве, молодой человек, проявив «активную гражданскую позицию и смелость», заступился за девушку, «невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников».