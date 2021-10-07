Терапевт Гумалевский перечислил способы поддержать организм осенью

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Врач-терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский напомнил, что осенью важно принимать качественные витамины, употреблять сезонные продукты питания, не забывать о физических нагрузках и соблюдать режим сна.
Терапевт Гумалевский перечислил способы поддержать организм осенью
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Осенью активируются сезонные простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, что воспринимается организмом как стрессовая ситуация. В период таких сезонных колебаний также «колеблется» и истощается организм», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Врач напомнил, что в период гиповитаминоза важно принимать качественные витамины.

Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1—1,5 часа. Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов, также добавил он.

Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.

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