Терапевт Гумалевский перечислил способы поддержать организм осенью
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- АГН «Москва»
«Осенью активируются сезонные простудные вирусы, уменьшается продолжительность светового дня, что воспринимается организмом как стрессовая ситуация. В период таких сезонных колебаний также «колеблется» и истощается организм», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Врач напомнил, что в период гиповитаминоза важно принимать качественные витамины.
Заниматься спортом нужно минимум два-три раза в неделю по 1—1,5 часа. Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее восьми часов, также добавил он.
Ранее психолог Маргарита Дворкина в беседе с URA.RU рассказала о признаках преддепрессивного состояния.