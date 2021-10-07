Песков: мер поощрения вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не планируется
- РИА Новости
«На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовём их «коронавирусные полномочия», с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьёзной активизации темпов вакцинации населения», — заявил он на брифинге с журналистами в ответ на соответствующий вопрос.
Песков отметил, что в российских регионах ситуация с вакцинацией разная.
«Но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививалось как можно больше людей», — подытожил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы в ближайшее время намерены возобновить программы поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.