Песков: мер поощрения вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне не планируется

Регионы в рамках своих полномочий могут использовать меры стимуляции населения к вакцинации от коронавируса. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на общефедеральном уровне таких мер вводить не планируется.

«На федеральном уровне — нет. Каждый регион может использовать свои специальные полномочия, назовём их «коронавирусные полномочия», с тем, чтобы в целом выполнить общую задачу по серьёзной активизации темпов вакцинации населения», — заявил он на брифинге с журналистами в ответ на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что в российских регионах ситуация с вакцинацией разная.

«Но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививалось как можно больше людей», — подытожил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы в ближайшее время намерены возобновить программы поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.