В Москве возобновят программы поощрения для вакцинированных граждан

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы в ближайшее время намерены возобновить программы поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса.
В Москве возобновят программы поощрения для вакцинированных граждан
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом Собянин сказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в Москве проводили среди вакцинированных «проводили лотереи, где разыгрывали машины».

«В ближайшее время мы, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения», — приводит слова Собянина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы сообщил об осеннем росте заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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