В Москве возобновят программы поощрения для вакцинированных граждан
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Об этом Собянин сказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Он напомнил, что в Москве проводили среди вакцинированных «проводили лотереи, где разыгрывали машины».
«В ближайшее время мы, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения», — приводит слова Собянина РИА Новости.
Ранее мэр Москвы сообщил об осеннем росте заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.