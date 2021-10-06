Психиатр предупредил о рисках при самостоятельном приёме лекарств

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе предупредил о рисках при самостоятельном приёме лекарств.

«Когда у человека болит голова или что-то ещё, он ни к какому врачу не идёт, он идёт в аптеку и говорит: «Дайте мне что-нибудь от головы». Это никуда не годится. В аптеке, безусловно, стараются помогать людям, но, с другой стороны, это учреждение экономическое, то есть там может быть одно лекарство, может быть другое… Цена отличается», — заявил он в беседе с НТВ.

Как отметил Кекелидзе, если у человека есть какое-то расстройство, оно может развиваться и ухудшаться, то есть самостоятельное лечение без назначений врача может быть малоэффективно, неэффективно или, наоборот, может влиять в отрицательную сторону.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета доктор психологических наук Марина Розенова в беседе с kp.ru рассказала, как поддержать ментальное здоровье во время пандемии.