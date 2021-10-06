Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от последствий коронавируса
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«К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», — сказал он.
В декабре 2020 года депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, мужчина тяжело болел в течение трёх недель.
Осенью того же года из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.