Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от последствий коронавируса

Сенатор от Адыгеи, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Селезнёв скончался от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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«К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», — сказал он. В декабре 2020 года депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, мужчина тяжело болел в течение трёх недель. Осенью того же года из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.