Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от последствий коронавируса

Короткая ссылка
Сенатор от Адыгеи, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Селезнёв скончался от коронавируса. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от последствий коронавируса
  • © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», — сказал он.

В декабре 2020 года депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заболевания коронавирусом. Как сообщил лидер партии Геннадий Зюганов, мужчина тяжело болел в течение трёх недель.

Осенью того же года из-за последствий коронавируса умер депутат Госдумы Ваха Агаев, он занимал пост зампреда комитета по финансовому рынку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить