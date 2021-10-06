Подозреваемый в мошенничестве Стеценко арестован до 5 декабря

Тверской районный суд Москвы арестовал Артура Стеценко, который, по данным МВД, был фиктивно трудоустроен в Фонде новых форм развития образования и получил там более 9 млн рублей, когда организацию возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

«Тверским районным судом города Москвы 6 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Артура Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2021 года. Стеценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК», — сообщили в суде.

Как ранее рассказали в МВД, задержанный Артур Стеценко подозревается в мошенничестве.

6 октября стало известно, что Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.

По сообщениям СМИ, Ракова в ходе допроса отказалась признавать вину в мошенничестве.