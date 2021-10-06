ТАСС: экс-замглавы Минпросвещения Ракова не признала вину в мошенничестве
- РИА Новости
По словам источника, на допросе Ракова заявила, что не причастна к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния.
Источник добавил, что Ракова настаивает на своей невиновности и на невиновности «тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе».
Ранее в МВД России сообщили, что Марина Ракова объявлена в розыск. Ракова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).
6 октября стало известно, что Ракова находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
В Сбербанке подтвердили, что Марина Ракова 4 октября была уволена с поста вице-президента Сбербанка.