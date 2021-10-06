МВД: муж Раковой был фиктивно трудоустроен в ФНФРО и получил там 9 млн рублей зарплаты
- РИА Новости
Как сообщили в МВД, следствие просит суд арестовать подозреваемого.
«По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», — сообщили в полиции.
В настоящее время Стеценко задержан.
6 октября стало известно, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).
С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.
По сообщениям СМИ, Ракова в ходе допроса отказалась признавать вину в мошенничестве.