МВД: муж Раковой был фиктивно трудоустроен в ФНФРО и получил там 9 млн рублей зарплаты

Муж экс-замминистра просвещения Марины Раковой Артур Стеценко подозревается в мошенничестве. По данным МВД, во время работы Раковой гендиректором Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) мужчина был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты получил более 9 млн рублей.

Как сообщили в МВД, следствие просит суд арестовать подозреваемого.

«По данным следствия, в период нахождения Марины Раковой на должности генерального директора фонда Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию. В период с 2017 по 2019 год под видом заработной платы он получил денежные средства в сумме свыше 9 млн рублей, которые использовал в личных целях», — сообщили в полиции.

В настоящее время Стеценко задержан.

6 октября стало известно, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.

По сообщениям СМИ, Ракова в ходе допроса отказалась признавать вину в мошенничестве.