В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
На лечении в больницах находятся 4698 пациентов, дома — 8705.
Выписаны за минувшие 24 часа 414 жителей.
Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 272 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Общее число заболевших в регионе превысило 56 тыс.
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.