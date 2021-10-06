В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Кировской области выявили 151 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

На лечении в больницах находятся 4698 пациентов, дома — 8705.

Выписаны за минувшие 24 часа 414 жителей.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 272 случая COVID-19 за сутки, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Общее число заболевших в регионе превысило 56 тыс.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.