В Ростовской области зарегистрировали 514 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области зарегистрировали 514 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области зарегистрировали 514 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в госпиталях находятся 4312 пациентов.

Всего в регионе заболели 141 674 жителя, выздоровели почти 122 тыс.

В лабораториях проведено около 4,1 млн исследований на COVID-19.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 133 случая коронавируса, передаёт издание «Правда.Ру».

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.

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