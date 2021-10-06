В Ростовской области зарегистрировали 514 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в госпиталях находятся 4312 пациентов.
Всего в регионе заболели 141 674 жителя, выздоровели почти 122 тыс.
В лабораториях проведено около 4,1 млн исследований на COVID-19.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 25 133 случая коронавируса, передаёт издание «Правда.Ру».
Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.