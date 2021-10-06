В Татарстане подтвердили 73 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 73 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 27 474. Выздоровели при этом 23 455 человек, в том числе 58 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 359 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56 со ссылкой на федеральный штаб. Из медучреждений выписали 354 пациента.

С начала пандемии в регионе заболели 79 519 жителей, вылечились — 67 945.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.