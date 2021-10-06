В ХМАО зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за сутки

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 76 303 жителя. За месяц суточный показатель заболеваемости вырос на 40% (со 136 до 190).

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 512 случаев коронавируса, передаёт kp.ru. Больше всего заболевших — в Перми (196).

За всё время в Прикамье зафиксировали 104 096 случаев COVID-19.

Ранее врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19.